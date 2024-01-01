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صادر عبرية تفضح ما تخفيه "إسرائيل" من وراء حربها على غزة ولبنان

السبت 19 أكتوبر 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صادر عبرية تفضح ما تخفيه "إسرائيل" من وراء حربها على غزة ولبنان



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر إسرائيلية لوكالة "رويترز"، مساء يوم الجمعة، إن تل أبيب لا تريد وقف الحرب في غزة ولبنان قبل تحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى ضد حماس وحزب الله.


وأضافت المصادر نفسها أن إسرائيل لا تفكر في هدنة بغزة قبل تأمين حدودها من أي هجمات مستقبلية"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تريد تحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى في غزة ولبنان، كما أنها تريد إنشاء مناطق عازلة في لبنان وغزة لتأمين حدودها".

وأشارت إلى أن "إسرائيل ستكثف حملتها العسكرية لإلحاق أكبر ضرر بحماس وحزب الله".

يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية تناقلت أخباراً مفادها ان "قتل الجيش الاسرائيلي لقائد حماس في غزة يحيى السنوار سيفتح الأبواب لنهاية الحرب الإسرائيلية في غزة".

يذكر أن موقع "واللا" العبري كشف قبل يومين أن كبار مسؤولي حزب "الليكود" الإسرائيلي يعتزمون عقد مؤتمر لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة، معتبرين أن "غزة لهم إلى الأبد".

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