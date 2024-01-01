فيدان يبحث مع قيادات من حماس آخر تطورات مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار

أنقرة/سما/

ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع مسؤولين من حماس في إسطنبول، آخر التطورات في المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "استقبل الوزير هاكان فيدان مساء الجمعة 18 أكتوبر رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد إسماعيل درويش، وأعضاء المكتب السياسي للحركة".



وأضاف البيان: "تمّت خلال اللقاء، مناقشة الوضع الإنساني في المنطقة، وخاصة في شمال قطاع غزة، كما أكد الوزير فيدان، أن تركيا ستستخدم كافة الوسائل الدبلوماسية لحشد المجتمع الدولي ضد الكارثة الإنسانية في غزة".

وأكدت وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق لآخر التطورات في المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يسمح بتبادل الأسرى، كما تمت خلال اللقاء، مناقشة عملية المصالحة الفلسطينية، إذ أعرب الوزير فيدان عن تقديره للاجتماع الأخير الذي استضافته القاهرة".

وقدم الوزير هاكان فيدان تعازيه لمسؤولي حركة حماس في مقتل زعيم الحركة يحيى السنوار.

هذا ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدا أن ذلك سيكون خطوة فعالة لوقف إطلاق النار.