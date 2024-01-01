البيت الأبيض يقلل من فرص إجراء مفاوضات ذات مغزى تنهي الحرب في غزة

واشنطن/سما/

قلل البيت الأبيض من إمكانية إجراء مفاوضات ذات مغزى بشأن اتفاق يمكن أن ينهي حرب إسرائيل على قطاع غزة ويطلق سراح أكثر من 100 رهينة محتجزين هناك منذ أكثر من عام.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن وفاة زعيم حماس يحيى السنوار يمكن أن تكون نقطة تحول لإنهاء الحرب في غزة.



وأضاف جون كيربي أن البيت الأبيض يجري مشاورات مع إسرائيل حول كيفية الاستفادة من هذه الفرصة، لكنه أكد على أن واشنطن ليست في وضع يسمح لها الآن بإجراء مفاوضات جادة بشأن اتفاق بشأن غزة.

وأفاد كيربي للصحفيين في ألمانيا: "لا يزال الرئيس يعتقد أن الدبلوماسية المكثفة لا تزال المسار المفضل وأننا الآن ومع رحيل السنوار، لدينا فرصة فريدة لدفع ذلك إلى المستوى التالي ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وأيضا محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشمال ضد حزب الله ومنع هذا الصراع من التصعيد".

وذكر المتحدث أن محادثات وقف إطلاق النار متوقفة في الوقت الراهن وأنه لا يعلم بموعد استئناف هذه المحادثات مجددا.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه قتل السنوار في عملية عسكرية في قطاع غزة، ورغم أنه لم يحدد مكان مقتل السنوار، فإن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن العملية جرت في مدينة رفح.

وأكدت حركة حماس الجمعة استشهاد زعيمها على الخطوط الأمامية ووصفته بأنه "بطل قاتل القوات الإسرائيلية حتى آخر نفس".