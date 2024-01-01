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ترامب يعلق على اغتيال السنوار ويوجه رسالة لـ"بيبي".. ماذا قال؟

السبت 19 أكتوبر 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلق على اغتيال السنوار ويوجه رسالة لـ"بيبي".. ماذا قال؟



القدس المحتلة/سما/

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن اغتيال زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار من شأنه أن يجعل احتمالات السلام في غزة قريبة المنال.


وتحدث ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى ديترويت عن السلام المحتمل في غزة بعد مقتل السنوار، وقال: "أعتقد أن ذلك يجعل الأمر نحو السلام أسهل، "أنا مسرور لأن بيبي (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) قرر أن يفعل ما كان عليه فعله".


وأضاف أيضا أنه يخطط للتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا.

ويأتي ذلك بعد تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الجمعة، اعتبر فيه ان تصفية السنوار لن تنهي الحرب وأن "الأهداف في قطاع غزة لم تتحقق بعد".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، بعد عام كامل من مطاردته. وأكدت حركة "حماس" يوم الجمعة رسميا استشهاد السنوار.

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