"القناة 12" عن مسؤول إسرائيلي: إيران حاولت اغتيال نتيناهو في منزله بـ"قيسارية"

القدس المحتلة / سما/

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، زعمه بأن "إيران حاولت اغتيال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو".

وافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" برفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل نتنياهو بمسيرة من لبنان .

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان التعليمات تشمل منع استخدام الاجهزة الخلوية وتعطيل انظمة الجي بي اس في العربات التي تقل الوزراء وحول منازلهم والمقار الاستخبارية والامنية والوزارات والمؤسسات الهامة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، صباح اليوم أن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا ولكنه لم يكن متواجدًا هناك".

واعترف الجيش الإسرائيلي بان أن طائرة مُسيّرة أصابت مبنى في قيسارية شمالي نتانيا، بشكل مباشر، فيما اعترض طائرتين أخريين، أُطلقت من لبنان.

وافاد مصدر في مكتب نتنياهو حول انفجار الطائرة بدون طيار في قيسارية بان رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في المنزل هذا الصباح.

وبحسب التقارير فأن هدف الهجوم بطائرة بدون طيار من لبنان باتجاه قيسارية كان مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".