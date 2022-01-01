بلجيكا فتحت تحقيقا ضد قناص بلجيكي خدم بغزة للاشتباه بارتكابه "جرائم حرب"

بروكسل/ وكالات /

فتحت النيابة الفيدرالية في بلجيكا تحقيقًا في جرائم حرب مشتبه بها ضد جندي مزدوج الجنسية، إسرائيلي-بلجيكي، يخدم في وحدة قناصة تابعة للجيش الإسرائيلي في غزة، حسبما ورد في صحيفة "لو سوار" البلجيكية مساء اليوم (الجمعة).

بحسب التقرير، فإن قرار فتح التحقيق يستند إلى تحقيق أجرته صحيفة "مورغن" حول خدمة الجندي، من سكان مدينة أوكال، كقناص في الوحدة متعددة الأبعاد العاملة في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وفي التحقيق نفسه هناك مواد من نشرها صحافي فلسطيني في فيديو مدته 38 دقيقة يتابع فيه أنشطة الوحدة وجرائمها في غزة.

ويعزو الصحفي إلى هذه الوحدة عددًا من عمليات إطلاق النار على المدنيين العزل، والتي تم تسجيلها وتوزيعها عبر الإنترنت من قبل جنود إسرائيليين.

ويظهر الجندي الإسرائيلي البلجيكي في عدة صور لأعضاء الوحدة في الفيديو. لكن صحيفة "مورغن" ذكرت أنها عثرت على صورة للجندي الذي يرتدي الزي العسكري ويحمل بندقية قنص.

واكد وزير العدل البلجيكي، بول فان تيغيلت، فتح التحقيق، وأشار إلى أن الجندي الذي يحمل جنسية مزدوجة، لم يعيش في بلجيكا منذ عام 2022.



واضاف الوزير أنه في حالة العثور على أدلة على ارتكاب جرائم حرب، فقد يمثل الجندي للمحاكمة في بلجيكا أو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.