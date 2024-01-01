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رويترز : عمال الموانئ في اليونان يوقفون شحنة ذخيرة متجهة إلى إسرائيل

السبت 19 أكتوبر 2024 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز : عمال الموانئ في اليونان يوقفون شحنة ذخيرة متجهة إلى إسرائيل



اثينا/ وكالات/

قال مسؤولون في خفر السواحل ونقابة عمال الموانئ اليونانية، لوكالة رويترز، إن "العشرات من العمال الأعضاء في النقابة منعوا تحميل حاوية ذخيرة متجهة إلى إسرائيل احتجاجا على حرب غزة". وقال أحد أعضاء النقابة، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الحاوية التي وصلت إلى ميناء بيرايوس اليوناني، أمس الخميس، كانت تحمل 21 طنا من الذخيرة".

وكانت الشحنة قادمة على متن شاحنة من شمال مقدونيا، وكان من المقرر تحميلها على متن سفينة ترفع علم جزر مارشال متجهة إلى إسرائيل.

وكانت النقابة قد دعت عمال الموانئ إلى الاحتجاج ومنع شحن الأسلحة والذخائر التي سيتم استخدامها في الحرب على غزة.

وفي السايق دعت اليونان إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء ما وصفته بأنه "كارثة إنسانية لا يمكن تصورها"، وأكدت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسط الصراع المستمر مع حركة حماس في غزة.

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