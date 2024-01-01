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طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بقليل

السبت 19 أكتوبر 2024 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بقليل



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئياً إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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