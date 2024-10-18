379 يوما للحرب على فلسطين: 362 شهيدا وجريحا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٧٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٦٢ شهيدا و ٣٠٠ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢٥٠٠ شهيد و ٩٩٥٤٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

غزة والشمال

وواصلت إسرائيل ارتكاب المجازر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتقى ثلاثون شهيدًا واصيب سبعون اخرون جراء قصف عدد من المنازل في منطقة تل الزعتر خلف نصار بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وارتقى اربعة شهداء وأكثر من ١٥ مصابا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة التوبة بمخيم جباليا.

واستشهدت الفنانة والرسامة الفلسطينية محاسن الخطيب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

ووقعت عدة اصابات باستهداف الطوابق العلوية لمشفى العودة تل الزعتر بمخيم جباليا ثلاث مرات من خلال مدفعية الاحتلال.

كما حاصرت الدبابات المشفى الإندونيسي الذي يضم عشرات المرضى.

وبدأت دبابات الاحتلال تضييق الخناق أكثر فأكثر على معسكر جباليا من خلال أحزمة نارية من جهة الغرب في منطقة الفالوجا ومفترق الشهداء الستة وأحزمة نارية من جهة الشرق في منطقة تل الزعتر والسكة وإطلاق النار على كل متحرك.

وتحلق طائرات مسيرة وكوادكابتر تحلق في سماء المعسكر، وتطلق النار في الشوارع والساحات لمنع تحرك المواطنين.

وتنفذ المواد التموينية ساعة بعد ساعة نتيجة لمنع دخول أي نوع من المواد الغذائية منذ خمسة عشر يومًا، مع عدم توفر مياه الشرب، والاعتماد بالكامل على المياه غير النظيفة.

ولا تزال العديد من العائلات تحت الأنقاض، ولا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف التدخل بسبب الاستهدافات الأخيرة.

وفي غزة ارتقى اربعة شهداء بشارع النصر غرب المدينة وشهيدان قرب ملعب فلسطين وسطها.

وسط القطاع

وارتفع إلى ٨ عدد الشهداء

إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شناعة في مخيم المغازي

وجددت المدفعية الاسرائيلية قصف شمالي مخيم النصيرات والبريج وسط القطاع.

جنوب القطاع

واستشهد الشيخ سمير عبد الرحمن ابو طعيمة متاثراً بجراحه ليلتحق بزوجته وابنته واحفاده اثر قصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني قبل أيام في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

وبدأ جيش الاحتلال بهجوم جديد على حي تل السلطان غرب رفح.