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الاحتلال يحاصر المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة وتدمر اجزاء منه

السبت 19 أكتوبر 2024 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحاصر المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة وتدمر اجزاء منه



غزة /سما/

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت كل من يتحرك في محيطه.

وقالت مصادر طبية، إن دبابات الاحتلال حاصرت المستشفى، وأطلقت قذائفها نحو مرافقه، كما توقف المولد الكهربائي عن العمل بسبب إطلاق النار صوب المستشفى.

وأضافت المصادر، أن دبابات الاحتلال قصفت الطابقين الثاني والثالث، وهدمت جزءا من سور المستشفى.

لليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

ففي السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأت قوات الاحتلال بفرض حصار مشدد على شمال القطاع، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكان المستشفى تعرض لحصار مماثل في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2023، واستهدفته حينها بالقصف المباشر، واقتحمته وقتلت واعتقلت عددا من الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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