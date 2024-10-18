مجزرة دامية ينفذها الاحتلال فجر اليوم في مخيم جباليا.. اكثر من 33 شهيدا ومئات الجرحى في حرب إبادة لشمال قطاع غزة

غزة/سما/

نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم مجزرة دموية في مخيم جباليا للاجئين شمال مدينة غزة ما أدى إلى إلى استشهاد اكثر من 33 شهيدا واصابة اكثر من 100 جريحا معظمهم من النساء والاطفال.

وقالت مصادر طبية ان جيش الاحتلال استهدف منزل لعائلة الحواجري فيما تعجز عربات الإسعاف من الوصول إلى العديد من الشهداء الذين يملأون الشوارع.

وتواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة لليوم الثاني عشر في العام الثاني، خلفت أكثر من 180 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

الحرب العدوانية على قطاع غزة..

ارتفاع حصيلة الضحايا..

قالت مصادر طبية، يوم الجمعة، إن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 42,500 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و99,546 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 300 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تستطيع الوصول إليهم.

مجازر متواصلة..

استشهد، الليلة، 5 مواطنين، وأصيب أكثر من 40 مواطنا، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية نقلا عن مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بوصول 5 شهداء، وأكثر من 40 مصابا، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الجمعة، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شمال قطاع غزة، بالتزامن مع انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن شمال القطاع وعدة مناطق في مدينة غزة.

وأفاد مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بقصف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق حميد في شارع النصر بحي النصر شمال غرب مدينة غزة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مستشفى العودة تل الزعتر في جباليا شمال القطاع، جرى نقلهم إلى المستشفى ذاته.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلًا لعائلة وشاح في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا على رؤوس نازحين من عائلة حسونة، دون معرفة مصير من بداخل المنزل حتى اللحظة.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسيّرة محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفاد مراسل "وفا" بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة ومناطق مختلفة في مدينة غزة.

وقال ان انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت يعيق عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ، حيث لا يتمكن المواطنون من الإبلاغ عن المصابين أو الشهداء أو المفقودين.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف للاحتلال على منطقة الفاخورة وسط مخيم جباليا، كما أصيب 13 مواطنا في قصف الاحتلال منزلا في المخيم، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة تل الزعتر.

ولليوم الرابع عشر، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي 200 ألف مواطن، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، يوم الجمعة، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف للاحتلال على منطقة الفاخورة وسط مخيم جباليا، كما أصيب 13 مواطنا في قصف الاحتلال منزلا في المخيم، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة تل الزعتر.

ولليوم الرابع عشر، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي 200 ألف مواطن، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.

استشهد، فجر يوم الجمعة، عدد من المواطنين، معظم أطفال، وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة.

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال شهداء أطفال بعد قصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال لمنزل في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأفاد المسعفون بانتشال شهيدين من عائلتي شحادة وحسب الله، من منطقة واد العرايس شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بعد استهدافهما برصاص الجيش الإسرائيلي، وتم نقلهما إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشاروا إلى إصابة عدد من المواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحسيني قرب مفرق ابو مازن بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء.

كما استشهاد الطفل عبد الرحمن الدلو (١٢ عاما) متأثرا بحروق شديدة أصيب بها، ليلحق بأمه وأخيه شعبان اللذان استشهدا حرقا في قصف مشفى الاقصى قبل ٤ أيام.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح فجر يوم الجمعة، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء بينهم أطفال، وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القديري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في السياق ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.