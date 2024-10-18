  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام عبري يزعم: السنوار سلم توصياته بشأن صفقة التبادل لمرافقيه وكان على خلاف مع إيران وقادة حماس بالخارج

الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يزعم: السنوار سلم توصياته بشأن صفقة التبادل لمرافقيه وكان على خلاف مع إيران وقادة حماس بالخارج



القدس المحتلة/سما/

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار سلم توصياته بشأن صفقة تبادل الأسرى لمرافقيه قبل مقتله، زاعمة أنه كان يعتقد بأن إيران لم تقدم الدعم اللازم لحماس.


وقالت وكالة I24 العبرية إن "السنوار سلم توصياته بشأن صفقة الرهائن لمرافقيه قبل مقتله، وكان يرى أن إيران لم تقدم الدعم اللازم للحركة"، مشيرة إلى أن "السنوار كان على خلاف مع قيادات حماس بالخارج بسبب توصيات إيرانية".

وزعمت الوكالة أن "قائد حركة حماس رفض تنفيذ توصيات إيرانية ومنها التنسيق المباشر مع طهران".

وأضافت نقلا عن مصادر أن "يحيى السنوار رفض مؤخرا الخروج مع عائلته من غزة مقابل تسليم الأسرى"، مؤكدة أنه "كان على خلاف مع إيران قبل مقتله بسبب توصيات حاولت فرضها عليه".

وأكدت "حماس" في بيان نعت فيه مقتل السنوار أن الحركة لن تفرج عن المحتجزين حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كما أوضح البيان أن مقتل السنوار وجميع القادة الآخرين ورموز الحركة لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار "حماس" على مواصلة القتال ضد إسرائيل.

بدوره، قال نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية إن دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات، مؤكدا أن "حماس" ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وأضاف: "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم، وكان استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".

وأكد الحية أن "أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..التفاصيل الكاملة لاستشهاد القائد يحيى السنوار ..قاتل حتى آخر ثانية

تقرير لـ" سي ان ان" يكشف معلومات هامة عن مكان استشهاد السنوار في رفح..

الاعلام العبري يتحدث عن الخليفة المحتمل ليحيى السنوار...

قادة غربيون : اغتيال السنوار فتح الباب امام قيادة معتدلة لحماس تعمل على حل سريع لغزة وصفقة تبادل..

شاهد..الوصية الأخيرة لمنفذي عملية البحر الميت..

حماس تعلن رسميا استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار

رجل أعمال أميركي شهير للسنوار: "أنت بطل" لانك قاتلت الارهابيين الاسرائيليين

الأخبار الرئيسية

671292594236041f3372191c

مسؤول إسرائيلي: أهداف الحرب لم تتحقق بعد و"حماس" لا تزال قوية في غزة

توماس فريدمان: وفاة السنوار لحظة تاريخية لنتنياهو إذا وافق على خطة بلينكن- بلير ودول عربية

20241018112012reup-2024-10-18t111755z_1734043824_rc2vmaacn1ik_rtrmadp_3_israel-palestinians.h-730x438 (1)

شمال غزة يُباد.. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 50 بغارات الاحتلال الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة من قصف المبنى الذي استشهد فيه يحيى السنوار

هيئة شورى حماس بصدد التشاور مجددًا .. الحية أبرز المرشحين لخلافة “السنوار”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية