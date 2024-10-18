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الحوثيون يتوعدون إسرائيل "بتصعيد عسكري مؤلم" ثأرا للسنوار

الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يتوعدون إسرائيل "بتصعيد عسكري مؤلم" ثأرا للسنوار



صنعاء/سما/

توعدت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم الجمعة، "بالتصعيد العسكري المؤلم" ضد إسرائيل، وذلك على خلفية مقتل رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار.


وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان: "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".


وأضاف: "عزاؤنا أن القائد الجهادي الكبير رحل بطلا مقداما وقد نكل بأعداء الله وفرض عليهم حربا وجودية".

وأردف البيان: "لقد ضرج شهيدنا بدمائه الزكية ثرى غزة وافتدى أهلها ومقاومتها بأغلى ما يملك في مواجهة بطولية على طريق القدس".

وهدد البيان بأن" اليمن وقواته ماض في التصعيد العسكري وإيلام العدو(إسرائيل) حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان.. نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في صفقة تبادل عادلة للأسرى، بعيدا عن الإرهاب والتباكي الأمريكي".

وأعلنت حركة "حماس" اليوم الجمعة، رسميا، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

#الحوثيون #اسرائيل

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