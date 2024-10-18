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وزير الخارجية الإيراني: السنوار سيظل مصدر إلهام في الشرق الأوسط

الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإيراني: السنوار سيظل مصدر إلهام في الشرق الأوسط



طهران/سما/

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة إن زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، الذي استشهد خلال عملية عسكرية إسرائيلية في غزة، سيظل "مصدر إلهام" للقتال ضد إسرائيل في الشرق الأوسط.

وقال عراقجي في بيان إن السنوار "مصدر إلهام للمقاومين في المنطقة".

وأشار إلى أن حركة حماس هي جزء من "محور المقاومة" الذي يجمع فصائل متحالفة مع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط تستهدف إسرائيل ومصالح حليفتها الولايات المتحدة.

وتعتبر إيران إسرائيل عدوها اللدود، وجعلت دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأضاف عراقجي أن "قضية تحرير فلسطين من الاحتلال صارت اليوم نابضة بالحياة أكثر من أي وقت مضى".

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها "تدين بشدة... اغتيال" يحيى السنوار.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن المقاومة الفلسطينية لن تتوقف باغتيال زعيم حركة حماس.

وعشية تعيين السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في آب/أغسطس، نشر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو لاجتماع نادر معه يعود إلى عام 2011.

وكان السنوار حينها عضوا في وفد الحركة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 تموز/يوليو في هجوم نسب إلى إسرائيل.

#ايران

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