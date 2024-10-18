الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة بمعارك لبنان وغزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة، في معارك لبنان وقطاع غزة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش أن “3 جنود من وحدة ماغلان، أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان، مساء الخميس”.

وأضاف البيان أن “ضابط احتياط من وحدة الدعم العملياتي في لواء غولاني أصيب أيضا بجروح خطيرة في مواجهة (مع حزب الله) على الحدود اللبنانية، مساء الخميس”.

وفي قطاع غزة، أصيب جندي من كتيبة روتيم، في لواء غفعاتي، الجمعة، بجروح خطيرة خلال معركة وقعت في شمال القطاع، بحسب البيان ذاته.

وأشار البيان إلى أنه “تم نقل جميع العسكريين المصابين لتلقي العلاج الطبي”.

ولم يوضح إن كانت الإصابات جميعها وقعت اليوم.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 4 آلاف و945، بينهم 742 بجروح خطيرة، في قطاع غزة والضفة الغربية وشمال البلاد (مع حزب الله في جنوب لبنان)، بحسب بيانات رسمية.

فيما بلغ عدد القتلى العسكريين في الجيش منذ أكتوبر 2023، 745 ضابطا وجنديا.

وبحسب مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوانها على لبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع مصورة، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.