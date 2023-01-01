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شمال غزة يُباد.. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 50 بغارات الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شمال غزة يُباد.. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 50 بغارات الاحتلال الإسرائيلي



غزة/سما/

 استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 50 آخرون، الجمعة، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا لمدنيين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لعملية إبادة وتطهير عرقي منذ 14 يوما.

وأفاد “مستشفى العودة” في بيان، أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 50 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا.

وفي استهداف آخر، أفاد مصدر طبي في “مستشفى كمال عدوان” باستشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين بمنطقة الفاخورة بجباليا.

ولليوم الرابع عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتجويع شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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