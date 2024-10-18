هاليفي: حزب الله خسر نحو 1500 من عناصره حتى الآن

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، خلال جولة في جنوب لبنان يوم الجمعة، إن تقديرات الجيش تشير إلى مقتل ما يقرب من 1500 من عناصر حزب الله.



وذكرت "القناة 12" العبرية أن رئيس الأركان قام هذا الأسبوع بجولة ميدانية مع مقاتلي لواء جولاني واللواء 188 العاملين في جنوب لبنان، وأجرى تقييما للوضع مع قائد القيادة الشمالية وقائد الحرس الشمالي وقائد القوات المسلحة.



وقال اللواء هرتسي هاليفي للجنود والضباط: "نحن مصممون جدا على ضرب حزب الله بأقوى ما يمكن.. هناك ضرر كبير جدا هنا ويتم القضاء على سلسلة القيادة بأكملها، وحزب الله يختبئ ميتا".

وأضاف هاليفي إن حزب الله يخفي القادة القتلى ونحن نقدر أن 1500 عنصر من عناصر حزب الله قتلوا.

وتابع قائلا: "إنهم يدركون أنه ليس هناك ما يمكنهم فعله ظهورهم للحائط".

وأردف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالقول: "الخطوة التالية أوسع من ذلك.. وأعتقد أن إيران أيضا لا تفهم ما يحدث.. حزب الله هنا وهذه هي ذراعها الرئيسية وهذا شيء مهم للغاية الآن.. نحن نحاول أن نخلق هناك كل يوم مفاجأة صعبة للغاية لحزب الله وأن تجلبوا مفاجآتكم الخاصة.. تحقيق الإنجازات ومنع إنجازات العدو".

إلى ذلك، أفادت "القناة 12" العبرية بأن 5 جنود أصيبوا بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان وقطاع غزة، كما أصيب 3 مقاتلين في وحدة ماجلان (تشكيل الكوماندوز) بجروح خطيرة الليلة الماضية في معركة بجنوب لبنان.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط قتال احتياطي في وحدة المساعدة العملياتية 5111 في لواء جولاني بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية.

وتدور اشتباكات في القرى الحدودية جنوب لبنان بين قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة ومقاتلي حزب الله الذين يعيقون أي تقدم حتى اللحظة للقوات البرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.