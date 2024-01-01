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"حماس" تنعى قائد كتيبة تل السلطان الذي لقي حتفه برفقة يحيى السنوار

الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تنعى قائد كتيبة تل السلطان الذي لقي حتفه برفقة يحيى السنوار



غزة/سما/

نعت حركة "حماس" اليوم الجمعة قائد كتيبة تل السلطان في محافظة رفح، محمود حمدان الذي لقي حتفه في اشتباك مسلح برفقة زعيم الحركة يحيى السنوار.

وقالت "حماس" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "ننعى الشهيد القائد محمود حمدان "أبو يوسف" قائد كتيبة تل السلطان في رفح، الذي ارتقى شهيدا مقبلا غير مدبر مشتبكا مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان، رفقة قائد الطوفان الشهيد المجاهد القائد يحيى السنوار".

هذا وأعلنت حركة "حماس" اليوم الجمعة، رسميا، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

بدوره، قال نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية في بيان: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس للأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد يحيى السنوار".

وأضاف: "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم، وكان استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".

وقال خليل الحية إن دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات، مؤكدا أن حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وأكد الحية أن "أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

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