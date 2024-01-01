لافروف يوجه رسالة لإسرائيل عن لجوئها للاغتيالات..

موسكو/سما/

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "هناك محاولة لجر إيران إلى الأعمال العسكرية، ومن ثم جر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة في الشرق الأوسط ضد إيران".



وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، في رده على سؤال لقناة RT خلال المؤتمر الصحفي في إسطنبول، قائلا: "نحن دائما نقول وتصريحاتنا ومواقفنا واضحة، نحن مع وقف أي شكل من أنواع من العنف، وندين بشكل مبدئي أية أعمال إرهابية، كما أعلنا بعد الهجوم في السابع من أكتوبر من العام الماضي".



وأضاف: "نحن ندين التصرفات التي تؤدي إلى العقاب الجماعي والبشع، الذي نراه ضد الفلسطينيين، وإلى جانب الفلسطينيين يعاني اللبنانيون أيضا، وهناك ضربات للأراضي السورية والعراقية أيضا، وهناك أيضا بات يستخدم مبدأ الاغتيالات السياسية، والتي يُنظر إليها بشكل سلبي في القانون الدولي".

وأشار لافروف إلى أنه "هناك محاولة (لجرّ إيران) إلى الأعمال العسكرية، ومن ثم جرّ الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مباشرة في الشرق الأوسط ضد إيران".

وقال: "هناك أيضا ما يشبه ما يقوم به زيلينسكي، الذي يحاول أن يستفزّ الغرب لكي يستخدم قواته، ومن دون أن يخفيهم تحت اسم المرتزقة، لكي يقوموا أو يتورطوا في حرب مع روسيا".

كما أوضح لافروف: "بلا شك ينبغي وقف إطلاق النار فورا، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولكن من غير المقبول توجيه الهجمات ضد من يقدم هذه المساعدات الإنسانية، وكذلك الطلب من قوات الأمم المتحدة في لبنان الابتعاد عن أماكنهم لأن إسرائيل تريد تنفيذ ضربات للنقاط التي يشغلونها".

وأعرب لافروف عن أمله في أن يدافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن موظفيه في الشرق الأوسط بعد الهجمات على "الأونروا"، قائلا: "أنا أعول على أن الأمين العام للأمم المتحدة، سوف يدافع عن موظفيه، ونحن من ناحيتنا نقف معه ونصر على أن يعتمد مجلس الأمن هذه المطالب بسرعة وبدقة".