بوتين يدعو الرئيس عباس لحضور قمة "بريكس" في قازان

موسكو/سما/

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور قمة مجموعة "بريكس" التي ستعقد في مدينة قازان يومي 22 و24 أكتوبر الجاري.



وأشار الرئيس الروسي خلال اجتماع مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إلى أن التسوية في الشرق الأوسط ستكون أحد مواضيع النقاش في القمة المقبلة.

وقال بوتين ردا على سؤال حول الوضع في الشرق الأوسط: "لقد دعوت الرئيس الفلسطيني للمشاركة في فعالياتنا".

وأضاف: "لدينا موقف تقليدي منذ أيام الاتحاد السوفييتي، والذي أكرره مرة أخرى يتمثل بأن الطريق الرئيسي لحل القضية الفلسطينية هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة [متكاملة وحقيقية]".

كما أكد الرئيس الروسي خلال اللقاء أن "روسيا ما تزال على تواصل مع الإسرائيليين، ونحن بالطبع على تواصل مع الفلسطينيين".

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 فعالية سياسية واقتصادية واجتماعية، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.