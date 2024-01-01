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كيربي: "إسرائيل" قضت على تهديدات "حماس"

الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيربي: "إسرائيل" قضت على تهديدات "حماس"



واشنطن/سما/

اعتبر مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل قضت على تهديدات "حماس" من وجهة النظر العسكرية.


وشدد كيربي على أن "إنهاء الحرب أمر بالغ الأهمية ومقتل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" يحيى السنوار يمثل نقطة تحول لتحقيق ذلك"، معتبرا أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحدود الشمالية لإسرائيل".


وأفاد بأن الرئيس جو بايدن يعتقد أن هناك فرصة فريدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل السنوار، لافتا إلى أن البنية العسكرية لحماس دمرت لكن الحركة لا تزال موجودة في قطاع غزة وتملك بعض القدرات.

وأكد أن "حماس في موقف ضعيف ولم تعد قادرة على شن هجوم مماثل لما حدث في 7 أكتوبر".

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