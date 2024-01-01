الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة من قصف المبنى الذي استشهد فيه يحيى السنوار

غزة/سما/

بث الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة مشاهد جديدة من قصف المبنى الذي كان فيه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار.

ونشر الجيش أيضا صورا جديدة للأسلحة التي قال إن الجنود الإسرائيليين عثروا عليها في المبنى ذاته الذي قتل فيه السنوار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.



وأعلنت حركة "حماس" يوم الجمعة رسميا مقتل يحيى السنوار.

هذا، وكشفت مصادر صحفية أن أحد المرشحين لخلافة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار هو شقيقه محمد.

وحسب المصادر فإن محمد السنوار برز منذ السابع من أكتوبر على أنه أحد المدبرين لـ"طوفان الأقصى" وأشرف على عملية بناء شبكة الأنفاق الضخمة في شمال قطاع غزة.

كما شغل منصب قائد لواء خان يونس في "كتائب القسام" وكان أحد خاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ومحمد السنوار مطلوب لإسرائيل حيث وضعت جائزة بقيمة 300 ألف شيكل للقبض عليه حيا أو ميتا وهذا المبلغ هو ثاني أكبر جائزة مالية بعد تلك التي وضعت على رأس شقيقه يحيى (400 ألف شيكل).