"‌‏حزب الله" ينعى السنوار

نعى "حزب الله" اللبناني رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله مساء يوم أمس الخميس في عملية في رفح.
وقال "حزب الله" في بيان: "نتقدم من الشعب الفلسطيني ومن إخواننا المجاهدين في حماس ومن أمتنا العربية والاسلامية، بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار".
وأشار إلى أن "القائد الشهيد الذي حمل الأمانة وشعلة القيادة من الشهيد القائد إسماعيل هنية كي يكمل مسيرة المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين الأبطال والمقاومين الشجعان، الذي وقف في مواجهة المشروع الاميركي والاحتلال الصهيوني، وبذل في سبيل ذلك دمه حتى نال الشهادة وأسمى مراتب الكرامة والكمال الإنساني".
وأضاف: إننا في قيادة حزب الله والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات العدوان الصهيوني الاجرامي، نؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني ولدينا كل الثقة بالوعد الإلهي والنصر لعباده المؤمنين".