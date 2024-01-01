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"‌‏حزب الله" ينعى السنوار

الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"‌‏حزب الله" ينعى السنوار



بيروت/سما/

نعى ‌"‏حزب الله" اللبناني رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله مساء يوم أمس الخميس في عملية في رفح.


وقال "حزب الله" في بيان: "نتقدم من الشعب الفلسطيني ومن إخواننا المجاهدين في حماس ومن أمتنا ‏العربية والاسلامية، بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس ‏المكتب ‏السياسي في حركة حماس يحيى السنوار". ‏


وأشار إلى أن "القائد الشهيد الذي حمل الأمانة وشعلة القيادة من الشهيد القائد ‏إسماعيل هنية كي يكمل مسيرة ‏المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين ‏الأبطال والمقاومين الشجعان، الذي وقف في مواجهة المشروع الاميركي ‏والاحتلال ‏الصهيوني، وبذل في سبيل ذلك دمه حتى نال الشهادة وأسمى مراتب الكرامة ‏والكمال الإنساني".

وأضاف: إننا في قيادة حزب الله والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات ‏العدوان الصهيوني الاجرامي، نؤكد ‏وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني ولدينا كل ‏الثقة بالوعد الإلهي والنصر لعباده المؤمنين". ‏

#حزب الله

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