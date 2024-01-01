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بوتين: ننطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين

الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: ننطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين



موسكو/سما/

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موقف روسيا من القضية الفلسطينية واضح تمام، نحن ننطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين: فلسطين وإسرائيل، وهنا جوهر كل المشكلات.

وتابع الرئيس الروسي: "كان هناك حديث مع القيادات السعودية والإسرائيلية والفلسطينية. لا يمكن حل القضية الفلسطينية فقط بالاعتماد على المسائل الاقتصادية. أعرف أن لدى القيادة في إسرائيل وحتى في القيادة السابقة كان هناك رأي بإمكانية تأمين المصالح الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون على هذه الأراضي وكفى. هناك قضايا روحية ومطالب الشعوب التي تعيش على هذه الأراضي المحددة، القضية عميقة ومعقدة أكثر من ذلك بكثير".

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من المنظور الغربي والأمريكي بالأخص، صرح بوتين قائلا: "لا أريد اتهام الولايات المتحدة، ولكن علينا أن نعترف بعبث عملية هدم الرباعية الدولية لتسوية القضية الفلسطينية. كان من العبث عرقلة عمل الرباعية الدولية"، مضيفا أن الجانب الروسي على تواصل مع الفلسطينيين ومع الإسرائيليين، لأن الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة "توسيع الرباعية الدولية، وإعادة السكان إلى الأراضي التي نزحوا منها".

#فلاديمير بوتين

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