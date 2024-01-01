  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع

الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع



غزة/سما/

أعلنت صحة غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42,500 شهيدا و 99,546 إصابة.


وقالت الوزارة في بيانها اليوم إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,500  شهيد و 99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على القطاع لليوم 378 على التوالي، متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـ"منع أعمال الإبادة الجماعية".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..التفاصيل الكاملة لاستشهاد القائد يحيى السنوار ..قاتل حتى آخر ثانية

تقرير لـ" سي ان ان" يكشف معلومات هامة عن مكان استشهاد السنوار في رفح..

الاعلام العبري يتحدث عن الخليفة المحتمل ليحيى السنوار...

نتنياهو: هذا اليوم هو اليوم الذي يلي حماس ولدينا فرصة كبيرة الآن لتحقيق السلام في المنطقة

يديعوت أحرونوت: اغتيال قياديين في حماس إلى جانب السنوار

قادة غربيون : اغتيال السنوار فتح الباب امام قيادة معتدلة لحماس تعمل على حل سريع لغزة وصفقة تبادل..

شاهد..الوصية الأخيرة لمنفذي عملية البحر الميت..

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة من قصف المبنى الذي استشهد فيه يحيى السنوار

هيئة شورى حماس بصدد التشاور مجددًا .. الحية أبرز المرشحين لخلافة “السنوار”

الغارديان: مقتل السنوار حرم الاستخبارات الإسرائيلية وتكنولوجيا أمريكا من فرصة التعويض عن إخفاقها في 7 أكتوبر

20241017165134afpp-afp_36k77jj.h-730x438

حماس تعلن رسميا استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار

الإعلام العبري: السنوار صنع أسوأ يوم بتاريخ إسرائيل وعلينا ألا نفرح واغتياله نقطة تحول في الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية