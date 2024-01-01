حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع

غزة/سما/

أعلنت صحة غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42,500 شهيدا و 99,546 إصابة.



وقالت الوزارة في بيانها اليوم إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,500 شهيد و 99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على القطاع لليوم 378 على التوالي، متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـ"منع أعمال الإبادة الجماعية".