“حزب الله” و”أنصار الله” مُعزيان بالسنوار: سنقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وغزة

بيروت/ وكالات/

قدّم حزب الله الجمعة التعازي برئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار الذي استشهد خلال عملية عسكرية اسرائيلية في غزة، مؤكدا وقوفه “إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

وقال الحزب في بيان “نتقدّم من الشعب الفلسطيني المجاهد … بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار” الذي “وقف في مواجهة المشروع الاميركي والاحتلال الصهيوني”، مضيفا “إننا في قيادة حزب الله والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات العدوان الصهيوني الاجرامي، نؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني”.

من جهتهم قدّم “أنصار الله” المدعومون من إيران الجمعة العزاء برئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار الذي أعلنت إسرائيل قتله الخميس، مؤكدين أن غزة والقضية الفلسطينية “مصيرها الانتصار”.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام على منصة إكس: “خالص العزاء وعظيم المباركة لحركة حماس والشعب الفلسطيني العزيز بنيل القائد الكبير يحيى السنوار وسام الشهادة”. وأكد أن “يقيننا أن غزة والقضية الفلسطينية مصيرها الانتصار مهما غلت التضحيات”.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه “دعما” لقطاع غزة حيث تدور حرب مدمّرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أن شنّت الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ 2014، رُفعت الأعلام الفلسطينية واللبنانية وعلم حزب الله الجمعة خلال تظاهرة. ووقف عناصر من اليمنيين مسلحين أمام آلياتهم ورُفعت خلفهم صور الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي قُتل في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وقال اليمني حسين فطيرة لوكالة فرانس برس “لا يجب علينا أن نستكين أو أن تتراجع نفسياتنا أو معنوياتنا، أو أن نهزم بل على العكس لا يزيدنا استشهاد القادة سواء السنوار أو نصرالله إلا ثباتا”.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين شوارع صنعاء تغصّ بآلاف اليمنيين بعد ظهر الجمعة في تظاهرة حاشدة تحت شعار “مع غزة ولبنان.. صفّ واحد كالبنيان”.

وقال مطهر الخطيب، وهو من سكان صنعاء، إن مقتل السنوار “كان خبرا صادما لنا جميعا ولكن إذا استشهد السنوار، هناك بدلا منه عشرة”، مؤكدا أن “المقاومة ستستمرّ إلى ما لا نهاية، إلى أن ينتهي الكيان الصهيوني”.

ونعت حماس الجمعة السنوار الذي أعلنت إسرائيل قتله الخميس في عملية في قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك سيزيدها “قوة وصلابة”.

وانصار الله جزء مما يسمى “محور المقاومة” المناهض لإسرائيل والذي تقوده إيران ويضمّ أطرافا أخرى تدعمها طهران مثل حزب الله اللبناني وفصائل عراقية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.