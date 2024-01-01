جنيف : الأمم المتحدة تندد باستخدام إسرائيل أساليب "تُشبه الحرب" في الضفة

سما / وكالات /

ندَّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، باستخدام إسرائيل لما وصفها بأساليب "تُشبه الحرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن 9 فلسطينيين استشهدوا هناك خلال أسبوع.

وذكر المتحدث باسم المكتب، ينس لايركه، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "القوات الإسرائيلية تستخدم أساليب فتّاكة تُشبه الحرب في الضفة الغربية، ما يُثير مخاوف بالغة بشأن الاستخدام المُفرط للقوة، ويُفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس".

وأضاف أن 9 أشخاص، من بينهم طفل، استشهدوا في الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول).

وذكر أن القوات الإسرائيلية اتهمت معظم الشهداء بالضلوع في مهاجمة إسرائيليين.