عباس زكي: يحيى السنوار اختار رحيلًا مشرّفًا مرفوع الهامة يليق ببطولته وبطولة شعبه

رام الله/سما/

وصف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ظهر اليوم الجمعة، النهاية التي ختم بها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد يحيى السنوار حياته بـ "بطولة مشرّفة" لكل فلسطيني.

وأمس الخميس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استشهاد رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" القائد الوطني يحيى السنوار خلال اشتباكٍ مسلح وقع الأربعاء بعد الوصول إلى موقعه بالصدفة في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال زكي في تصريحات إعلامية " إنّ السنوار اختار رحيلًا يليق ببطولته وبطولة شعبه والأمانة التي حملها في دفاعه عن عدالة قضيته، مضيفًا: "لم يكن مختبئًا تحت الأرض ولا خلف خطوط المواجهة، إنما كان يحمل سلاحه وجعبته ويقاتل كأي مقاوم في الميدان".

وتابع في وصف الشهيد يحيى السنوار: "رحل مرفوع الهامة يُطلق الرصاص في مواجهة عدوّه حتى آخر لحظات حياته، رحيل يُؤكد أنهم أهدل الرسالات نحو السماء".

وقال "عظيم وطني أصيل رحل كبيرًا كما عاش كبيرًا، وهي النهاية التي تليق بمثل هذا الرجل"، مجددًا دعوته لـ "استعادة وحدة الصف الوطني والسير قدمًا في طريق الصمود والمقاومة".