إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بمنطقة البحر الميت واستشهاد المنفذين

القدس المحتلة/سما/

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن جنديين إسرائيليين أصيبا في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت فيما تم تصفية المنفذين.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن منفذي إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بورود أنباء عن إطلاق نار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في منطقة جنوب البحر الميت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن منفذي عملية إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن، كما أعلن جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على من وصفهم بـ"مخربين" اثنين فتحا النار على قوة عسكرية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "رصدنا عددا من المسلحين عبروا الحدود من الأردن إلى منطقة جنوب البحر الميت."

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تمشط المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار، فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يشتبه في وجود مزيد من المسلحين تسللوا من الأردن للمنطقة.