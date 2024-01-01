رجل أعمال أميركي شهير للسنوار: "أنت بطل" لانك قاتلت الارهابيين الاسرائيليين

واشنطن / وكالات /

كتب رجل الأعمال الأميركي دان بيلزيريان على منصة "إكس"، بعد الاعلان عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار: "كل من يقاتل الإرهابيين الإسرائيليين المرتكبين للإبادة الجماعية هو بطل. ارقد بسلام يا ‎سنوار".

وأضاف: " كل من يقاتل ضد الإرهابيين الإسرائيليين مرتكبي الإبادة الجماعية هو بطل".

وسبق أن انتقد رجل الاعمال الأميركي إسرائيل بشكل غير مسبوق، محذرا من أن هذا الأمر قد يتسبب بمقتله.

وأكد حينها بيلزيريان أن "إسرائيل ارتكبت العديد من الهجمات الإرهابية. إنهم يسرقون الأرض الآن، وهم دولة فصل عنصري.. وهم في الوقت الحالي يرتكبون إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، وأضاف مباغتا مقدم البرنامج "هل تعترف بالإبادة الجماعية التي يرتكبونها؟".