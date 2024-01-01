قادة غربيون : اغتيال السنوار فتح الباب امام قيادة معتدلة لحماس تعمل على حل سريع لغزة وصفقة تبادل..

وكالات - سما-

نقلت قناة LBCI عن مصدر دبلوماسي عربي قوله، إن اغتيال السنوار قد يؤدي إلى إمكانية الوصول إلى حل سريع في غزة على الأقل من خلال صفقة تبادل ووصول قادة معتدلين لقيادة حماس والذين قد يقبلون بحل الدولتين، على حد قوله.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد قال في وقت سابق إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب الإعلان عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وأضاف، أن بايدن ونتنياهو اتفقا على وجود فرصة لتعزيز جهود إطلاق سراح الأسرى.

من جانب آخر، قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، إن واشنطن ستحاول دفع مقترح لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن "المحتجزين"، بعد اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأضاف ميلر في إفادة صحفية، أن واشنطن ترى فرصة لإنهاء الحرب بعد خروج السنوار من الصورة.

وتابع "على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة، لم تجر مفاوضات لإنهاء الحرب؛ لأن السنوار رفض التفاوض".