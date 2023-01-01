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الهلال الاحمر: شهداء وجرحى معظم أطفال إثر استهداف الاحتلال عدة مناطق في مدينة غزة

الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الاحمر: شهداء وجرحى معظم أطفال إثر استهداف الاحتلال عدة مناطق في مدينة غزة



القدس المحتلة / سما/

استشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين، معظم أطفال، وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة.

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال شهداء أطفال بعد قصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال لمنزل في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأفاد المسعفون بانتشال شهيدين من عائلتي شحادة وحسب الله، من منطقة واد العرايس شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بعد استهدافهما برصاص الجيش الإسرائيلي، وتم نقلهما إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشاروا إلى إصابة عدد من المواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحسيني قرب مفرق ابو مازن بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء.

كما استشهاد الطفل عبد الرحمن الدلو (١٢ عاما) متأثرا بحروق شديدة أصيب بها، ليلحق بأمه وأخيه شعبان اللذان استشهدا حرقا في قصف مشفى الاقصى قبل ٤ أيام.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,438 مواطنا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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