378 يوما من الحرب على قطاع غزة: شهداء بالعشرات في مختلف مناطق القطاع

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 378 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 29 شهيدًا و93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42438 شهيدًا و99246 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت إسرائيل أنها قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، في اشتباك مسلح بحي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة. وجاء استشهاد السنوار بعد أكثر من عام من الحرب، عكس الرواية الإسرائيلية بأنه كان في نفق محاطًا بالأسرى. ولم تصدر حركة حماس أي تعقيب على الخبر حتى الساعة.

غزة والشمال: وارتكب الاحتلال خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مجزرة في مخيم جباليا، واستشهد 28 مواطنًا بينهم عدد كبير من الأطفال داخل مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين، فيما أصيب 150 آخرين. وتواصل إسرائيل حصار جباليا ومخيمها اليوم 14 على التوالي مع استمرار تفجير منازل المخيم تدريجيًا.

وفجر اليوم الجمعة، استهدف الاحتلال منزل عائلة "الدبس" في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وحسب مصادر فلسطينية، فإن المنزل محاصر منذ أيام ويوجد بداخله 30 شخصًا. وفي غزة، ارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة القديري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحسيني قرب الكيرفور بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. وانتشل مسعفون شهيدين من عائلة البل وحسب الله من شارع السكة ووادي العرايس شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بعد فقد آثارهم قبل يومين.

وسط القطاع: وارتفع إلى 13 عدد الشهداء من منزل مدير الإسعاف في الوسطى، أحمد التلباني، الذي قصفته طائرات الاحتلال بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. وكان ثلاثة من المواطنين استشهدوا في قصف خيام النازحين غرب دير البلح.

جنوب القطاع: وارتقى شهيد وصل جثمانه لمشفى غزة الأوروبي جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين شرق رفح. ودمر الاحتلال مسجدين شمال المدينة في قصف جوي. وفي خان يونس، ارتقى شهيد وجرحى نتيجة قصف على مجموعة من المواطنين غرب المدينة.