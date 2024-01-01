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طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها واحتمال سقوط أمطار متفرقة

الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : الحرارة أدنى من معدلها واحتمال سقوط أمطار متفرقة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئياً لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا السبت غائما جزئياً إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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