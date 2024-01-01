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موسكو : حذرنا إسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية في إيران

الخميس 17 أكتوبر 2024 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو : حذرنا إسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية في إيران



القدس المحتلة / سما/

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو تحذر إسرائيل من أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية تاس. ولم يذكر التقرير كيف وجهت روسيا تحذيرها لإسرائيل.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية، وليس المنشآت النفطية أو النووية.

وبحسب مصدرين تحدثا للصحيفة، فإن نتنياهو قال ذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثتهما يوم الأربعاء، المحادثة الأولى بين الاثنين بعد أكثر من سبعة أسابيع.

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