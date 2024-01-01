  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب اللبناني فضل الله: ما نريده اليوم هو وقف العدوان على لبنان

الخميس 17 أكتوبر 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب اللبناني فضل الله: ما نريده اليوم هو وقف العدوان على لبنان



بيروت/ وكالات/

 أشار النائب حسن فضل الله إلى أنّه "بعد مرور شهر على العدوان لم يترك العدو أي جريمة لم يرتكبها، في حرب أراد منها تصفية المقاومة، لكنّ المقاومة في لبنان باقية وراسخة".

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: "الجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها العدو يهدف من خلالها إلى إخضاع لبنان ويريد منها شطب فكرة المقاومة من المنطقة وقد خطّط لهذه الحرب ووضع أهدافها منذ سنوات"، لافتاً إلى أنّ "العدو عمد إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة خصوصاً على الحدود حيث يُحاول إقامة منطقة عازلة والمشروع الحقيقي هو جعل جنوب الليطاني تابعاً له وهذا ما ستحبطه المقاومة".

وأكّد "ألا خيار لنا في لبنان إلا سواعد المقاومين وما تفرضه في الميدان من وقائع، وغير ذلك رهانات على سراب، فلا المجتمع الدولي يتحرّك ولا الدول المهيمنة على العالم".

وتابع: "ظنّوا أنّه باغتيال قائدنا وارتكاب الجرائم بحقّ شعبنا يُحقّقون ما يريدون واستعجل البعض في حصد ذلك، ولكن المقاومة بدأت مرحلة جديدة من مقاومة العدوان".

وقال: "على الواهمين أن يستفيقوا من نشوة نتنياهو ومَن معه، والأمور بخواتيمها، وندعو شعبنا إلى ألا يعير بالاً للأضاليل والمحرّضين والواهمين في أن يستفيقوا يوماً في لبنان من دون مقاومة".

وأضاف فضل الله: "نعمل على 3 خطوط أوّلها في الميدان، وحتى اليوم لم يتمكّن العدو من السيطرة على أي قرية أو الاستقرار فيها".

ولفت إلى أنّ "رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه برّي ونجيب ميقاتي يتولان التفاوض مع الموفدين الدوليين من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، ونُتابع هذا الملفّ بدقّة مع الرئيس برّي".

وأكد فضل الله أن "ما نريده اليوم هو وقف العدوان على لبنان".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الصور..الاحتلال الاسرائيلي يعلن رسميا عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيي السنوار ..

تحرك إسرائيلي لاستيطان قطاع غزة

السيسي يعين رئيسا جديدا للمخابرات العامة

قلق في تل ابيب بعد استبدال رئيس المخابرات المصرية بشخصية غير معروفة للأمن الاسرائيلي

بلينكن يبحث تقديم خطة "اليوم التالي" لحرب غزة بعد انتخابات نوفمبر

غالانت يرد على حديث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" بخصوص المفاوضات

بيربوك تثير سخطا واسعا بعد دفاعها عن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_6641

شاهد الصور..الاحتلال الاسرائيلي يعلن رسميا عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيي السنوار ..

مجزرة مروعة في مخيم جباليا : 180 شهيدا وجريحا في قصف اسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين

الاعلام العبري : ” حزب الله” يتعافى بعد الضربات القاسية ويُكثف قصفه وإسرائيل تُعاني نقصا بالصواريخ..

بوريل: سيموت الكثيرون من الفلسطينيين خلال شهر الإنذار الأميركي لـ"اسرائيل" بشأن غزة

“حزب الله”: استهدفنا “ميركافا” إسرائيلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح ودخول "قادر2" للخدمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية