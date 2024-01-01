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فتوح: قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا واستشهاد العشرات جريمة حرب دموية

الخميس 17 أكتوبر 2024 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا واستشهاد العشرات جريمة حرب دموية



رام الله / سما/

 قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قصف مدرسة أبو الحسن التي تؤوي نازحين في وسط مخيم جباليا، واستشهاد وجرح العشرات من النساء والأطفال جريمة حرب دموية تؤكد انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.

وأضاف فتوح في بيان، أن هذه الجريمة تأتي ضمن خطة الجنرالات الإرهابية التي تستهدف مناطق مأهولة ومدارس إيواء وخيم نازحين في شمال غزة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتابع، أن ما تسمى بـخطة الجنرالات" هي الدموية في حقيقتها خطة حقد دموية انتقامية وجرائم حرب بكل بنودها الأربعة من حصار وتجويع وقتل، وتدمير البنية التحتية والمباني السكنية، وزرع المتفجرات في المناطق المدنية وقصف المستشفيات، ومنع فرق الإغاثة والطواقم الطبية، وإعدامهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

وأكد فتوح أن هذه الخطة العنصرية الوحشية تهدف بشكل واضح إلى إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه وترحيلهم قسريا، وهذا مقدمة خطيرة لمشاريع استعمارية مستقبلية، وذلك في انتهاك صارخ للأخلاق والديانات وللقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

ورأى فتوح أن الحصار وعمليات التطهير في شمال غزة يتمان برعاية ورضى من الإدارة الأمريكية الشريكة بالعدوان وبصمت ومكيال عنصري عرقي من المجتمع الدولي، أمام هذه الجرائم التي يدفع الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيون ثمنها كل يوم.

وحمّل إدارة بايدن المسؤولية الكاملة عن قتل الأبرياء وتجويعهم وإمدادها حكومة الاحتلال المجرمة بالأسلحة المحرمة التي قتلت عشرات الآلاف من الأبرياء.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ خطوات إنسانية جريئة لإنقاذ عشرات الآلاف المحاصرين منذ 13 يوما، ووقف جرائم التطهير العرقي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا في قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة لدخول الإغاثة الإنسانية والطبية فوراً.

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