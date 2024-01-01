جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان منطقة البقاع اللبناني

القدس المحتلة / سما/

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنذارا عاجلا إلى سكان منطقتي تمنين وسرعين في محافظة البقاع اللبنانية، معمما خريطة يظهر عليها أحد الأهداف التي سيتم استهدافها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة تمنين، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وقال في بيان مماثل: "إنذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة سرعين التحتا والمباني المجاورة له، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".