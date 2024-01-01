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أسعار الذهب تقترب من قمة تاريخية جديدة

الخميس 17 أكتوبر 2024 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب تقترب من قمة تاريخية جديدة



وكالات / سما/

 ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وجرى تداول العقود الآجلة للمعدن بالقرب من مستوى تاريخي جديد عند 2700 دولار للأونصة، وجاء ذلك في حالة عدم اليقين حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.28% إلى 2698.90 دولار للأونصة.

في حين صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.30% إلى 2681.77 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

ويوم أمس، توقعت رابطة سوق السبائك في لندن ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال العام المقبل، وفقا لمسح أجرته صناعة السبائك في اجتماع سنوي كبير.

وتوقع مندوبو الرابطة أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 2917.40 دولار للأونصة بحلول أواخر أكتوبر من العام المقبل 2025، أي بنحو 10% فوق المستويات الحالية.

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