الرئاسة : العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني بمشاركة أميركية مدان ومرفوض

رام الله / سما/

تعقيباً على التصريحات الأميركية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخرها التي قالت إن الولايات المتحدة الأميركية لن تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، وإن القواعد لا تنطبق عليها، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن هذه المواقف الأميركية الواضحة بدعم الاحتلال بالمال والسلاح تسهم في استمرار العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف، وجرح أكثر من مئة ألف، وتدمير قطاع غزة بالكامل بهذا الشكل السافر.

وأضاف، أن هذه السياسة مرفوضة ومدانة، وهي تعني مشاركة أميركية في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحدي عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.

وقال أبو ردينة، نطالب الولايات المتحدة الأميركية بوقف العدوان ما دامت هي التي تزود إسرائيل بالسلاح، وأن القواعد لا تنطبق عليها، وهي تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.