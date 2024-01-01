  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية : تطعيم أكثر من 181 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة

الخميس 17 أكتوبر 2024 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : تطعيم أكثر من 181 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة



رام الله / سما/

 قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، إن الوزارة تمكنت خلال ثلاثة أيام بالشراكة مع طواقم منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من تطعيم (181.429) طفلا دون سن العاشرة ضد فيروس شلل الأطفال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأضاف في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء فيتامين (أ) لـ(148,064) طفلا "من عمر سنتين إلى 10 سنوات"، في مراكز التطعيم المختلفة بالمحافظة، ضمن الجولة الثانية من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية.

وأشار رمضان، إلى أن اليوم هو آخر أيام التطعيم في المحافظة الوسطى، وبعد غدٍ السبت تبدأ الطواقم بتطعيم الأطفال في محافظتي خان يونس ورفح لمدة 4 أيام، ومن ثم في محافظتي غزة والشمال.

وتستهدف الحملة تطعيم 591,700 طفل دون سن العاشرة، من خلال نشر فرق ثابتة ومتحركة لإتمام الحملة.

وأكدت "الصحة" أن نجاح هذه الحملة مرهون بالهدنة الإنسانية لضمان قدرة جميع العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال على العمل في بيئة آمنة، وتمكين الأسر من الحصول على تطعيم أطفالها.

الأكثر قراءة اليوم

تحرك إسرائيلي لاستيطان قطاع غزة

السيسي يعين رئيسا جديدا للمخابرات العامة

بلينكن يبحث تقديم خطة "اليوم التالي" لحرب غزة بعد انتخابات نوفمبر

غالانت يرد على حديث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" بخصوص المفاوضات

قلق في تل ابيب بعد استبدال رئيس المخابرات المصرية بشخصية غير معروفة للأمن الاسرائيلي

بيربوك تثير سخطا واسعا بعد دفاعها عن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة

“حزب الله”: استهدفنا “ميركافا” إسرائيلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح ودخول "قادر2" للخدمة

الأخبار الرئيسية

مجزرة مروعة في مخيم جباليا : 180 شهيدا وجريحا في قصف اسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين

الاعلام العبري : ” حزب الله” يتعافى بعد الضربات القاسية ويُكثف قصفه وإسرائيل تُعاني نقصا بالصواريخ..

بوريل: سيموت الكثيرون من الفلسطينيين خلال شهر الإنذار الأميركي لـ"اسرائيل" بشأن غزة

“حزب الله”: استهدفنا “ميركافا” إسرائيلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح ودخول "قادر2" للخدمة

نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسية وصينية “حديثة” خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية