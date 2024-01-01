الصحة الفلسطينية : تطعيم أكثر من 181 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة

رام الله / سما/

قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، إن الوزارة تمكنت خلال ثلاثة أيام بالشراكة مع طواقم منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من تطعيم (181.429) طفلا دون سن العاشرة ضد فيروس شلل الأطفال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأضاف في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء فيتامين (أ) لـ(148,064) طفلا "من عمر سنتين إلى 10 سنوات"، في مراكز التطعيم المختلفة بالمحافظة، ضمن الجولة الثانية من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية.

وأشار رمضان، إلى أن اليوم هو آخر أيام التطعيم في المحافظة الوسطى، وبعد غدٍ السبت تبدأ الطواقم بتطعيم الأطفال في محافظتي خان يونس ورفح لمدة 4 أيام، ومن ثم في محافظتي غزة والشمال.

وتستهدف الحملة تطعيم 591,700 طفل دون سن العاشرة، من خلال نشر فرق ثابتة ومتحركة لإتمام الحملة.

وأكدت "الصحة" أن نجاح هذه الحملة مرهون بالهدنة الإنسانية لضمان قدرة جميع العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال على العمل في بيئة آمنة، وتمكين الأسر من الحصول على تطعيم أطفالها.