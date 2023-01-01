مجزرة مروعة في مخيم جباليا : 180 شهيدا وجريحا في قصف اسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين

غزة / سما/

استشهد 28 مواطنا على الاقل واصيب 150 في مجزرة إسرائيلية استهدفت مركز إيواء مدرسة أبو حسين وسط مخيم جباليا. وانتشلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من الشهداء وتم تحويل العشرات من المصابين إلى مستشفى العودة. واكدت مصادر طبية ان معظم المصابين والشهداء من الأطفال.

وارتقى شهيد وعدد من المصابين في استهداف منزل بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة ارتقى شهيدان وعدة اصابات في قصف استهدف تجمعا للمواطنين قرب مفرق السرايا وسط المدينة بعد ساعات من استشهاد 8 مواطنين بقصف على عائلة الحلو جنوب مدينة غزة. واستشهد 3 مواطنين وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال خيمة في دير البلح وسط القطاع.

وفي خان يونس انتشلت الطواقم الطبية جثامين ستة شهداء ارتقوا في منطقة الفخاري اثر قصف سابق.

واشارت الصحة بغزة الى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,438، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,246 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.