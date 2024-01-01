البيت الابيض يحذر نتنياهو من استخدام الإف 35 لضرب المؤسسات النووية الإيرانية..

كتب بسام ابو شريف :

مكتب نتنياهو اعلن ان اسرائيل لن تضرب المؤسسات النووية الايرانية جاء ذلك بعد اتصال من بايدن وهذا يعني ان البيت الابيض حذر نتنياهو من ضرب المؤسسات النووية الايرانية.

لماذا حذر البيت الابيض نتنياهو من ضرب المؤسسات النووية او حسبما ورد من ضرب المؤسسات النفطية على شتى اشكالها انتاجا وتصفية وتصديرا لماذا وهل سيلتزم نتنياهو بهذا ام خطط لجر الولايات المتحدة الى معركة تشعل الشرق الاوسط باسره وتتيح له استخدام ما ارسل له بايدن من ادوات تدمير محرمة دوليا او غير ذلك.

هل وصلت ايران الى خمس دقائق قبل منتصف الليل في صناعة المفاعلات النووية ومنتوجاتها!!!

ماذا تملك الولايات المتحدة من معلومات حول هذه النقطة مما اجبرها على الاصرار على نتنياهو بعدم المس بالمؤسسات النووية الايرانية.

اما فيما يتعلق بالنفط وانتاجه وتكريره وتصديره فالامر واضح اذ ان وقف انتاج النفط وتصديره من ايران سوف يرفع سعر النفط للبرميل الواحد الى اكثر من مئة دولار زائد ان تعاون روسيا والصين وايران في هذا المجال سيمكن هذه الدول من فرض عقوبات غير مرئية على الولايات المتحدة في اسواق النفط ولذلك فان الولايات المتحدة دفاعا عن مصالحها طلبت من نتنياهو عدم المس بالمؤسسات النفطية الانتاجية والتصديرية والتكريرية الايرانية.

والسؤال هنا ما هي المعلومات التي تملكها اسرائيل حول موضوع المفاعلات النووية والمؤسسات النووية الايرانية لا شك ان القاء القبض على شبكة التجسس الاخيرة والتي بلغ عددها كبيرا جدا والتي ساد صمت حول التحقيق معها لها علاقة واضحة بما تخطط له اسرائيل داخل ايران من ضرب مؤسسات حساسة جدا هنالك تحقيقات جارية في ايران حول بعض الضين اشتبه بتعاونهم مع اسرائيل لقاء اموال طائلة دفعت لهم بالخارج ولكن ما زالت الزعامة الايرانية وما زال قائد الثورة السيد خامئني ادام الله ظله ما زالت ممسكة بكل الحبال القوية وكل المفاتيح القادرة وكل النفوذ الجبار الذي يدير مؤسسات الدولة.

لكن نحب ان نقول ان التجربة هي خير مدرسة للمجاهدين.

لقد اغتالوا سيد المقاومة امير الشهداء حسن نصرالله ظنا منهم ان اغتياله سوف يؤدي لهدم ما بناه خلال سنوات طويلة هو ورفاقه المجاهدين فقضوا على قيادة الرضوان كلها واحدا واحدا في اجتماع عقد في الضاحية الجنوبية ثم اغتالوا السيد حسن نصرالله ايضا في الضاحية الجنوبية فكيف نتعلم من تجاربنا الضاحية الجنوبية نقطة ميتة قاتلة يجب ان لا تعقد اجتماعات فيها ويجب ان لا تكون هنالك مؤسسات حساسة تدير معارك من قلب ضاحية بيروت الجنوبية فبيروت كبيرة والاماكن فيها واسعة وقادر ابن بيروت على ايجاد الاماكن الآمنة لادارة المعارك وقادر قادة المقاومة الذين تبحروا في العلوم وكل انواع التكنولوجيا التي تحمي والتي تساعد على الهجوم اصبحوا خبراء فيها فيجب ان لا نقع مرة اخرى في شباك البيجر الذي ذهب ضحيته المئات مدنيون وعسكريون.

نريد ان نقول ان هذه القيادة الاسرائيلية الخبيثة المخادعة الكاذبة المجرمة قتلة الاطفال اصحاب حرب الابادة وحرب المجاعة التي تفرض الآن وبعد عام ونيف على اطفال ونساء ورجال غزة خيامهم التي قيل عنها خيم آمنة تقصف بالقنابل الحارقة لتقتل المئات من الاطفال والنساء هؤلاء اعداء الانسانية ويجب ان لا نكثر الكلام لقد فهمنا كما يفهم كل المجاهدون بايمانهم العميق في قلوبهم بانه لا مجال مع هؤلاء المجرمون سوى القتال القتال لان من لا يقاتل يقتل ونحن نسعى للشهادة وليس لان نقتل فالشهادة هي من اجل رفعة امتنا وديننا ومن اجل ارضاء الله ومن اجل اداء واجبنا تجاهه ومن اجل ان نكون احياء عنده نرزق مما يرزقنا به في جنانه اما الذين ينتظرون امثالنا فنحن نرحب بالشهادة مبتسمين لما وعدنا به من جنان ولقاء في جنانه مع من سبقنا من فرسان الجنة من المجاهدين من الذين اعتمر الايمان قلوبهم عميقا عميقا وأحبوا الله وركعوا من اجله كأنهم يؤمنون به واحد احد لا غير وان محمدا رسول الله وخاتم المرسلين هو النبي الاعظم الذي حمل رسالة الله سبحانه وتعالى ليستقيم امر البشر خضوعا لاوامره ولانسانيته ولمحبته للسلام ومحبته للرجال الذين يقاومون من يحاول تعكير صفو الحياة بجريمته ولاانسانيته وحيوانيته واكله لحم البشر.

اسرائيل ستضرب في ايران كل ما تستطيع ان تضربه ولذلك نقول لاخوتنا في الجمهورية الاسلامية الايرانية هيئوا انفسكم للرد فورا ان لم يكن ردكم قبلا ان لم تأتي ضرباتكم استباقية لما خطط له هذا العدو الكافر هذا العدو المخادع الكاذب المجرم الذي يرتكب المجازر كل لحظة ويأكل لحم الاطفال.

كاتب فلسطيني