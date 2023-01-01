الصحة الفلسطينية : 29 شهيدا خلال يوم في غزة و42,438 منذ بدء الحرب

غزة / سما/

قالت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع، وصل منهما إلى المستشفيات 29 شهيدا، و93 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

واشارت الى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,438، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,246 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 377 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.