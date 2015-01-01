بوزنان .. مدينة التاريخ والقصور الملكية تجمع بين الثقافة والحياة الحديثة والطبيعة الخلابة

بوزنان – بولندا – د.جمال المجايدة :

زيارة بوزنان في فصل الخريف مدهشة ومثيرة لفعل هذا الفصل الجميل في مكونات الطبيعة الاستثنائية ، وصلت الى تلك المدينة الساحرة الواقعة في غرب بولندا , ظهرا قادما اليها من دبي على متن "فلاي دبي "في محاولة لاستكشاف تلك المدينة التاريخية .

بعد وصولنا الى فندق ANDERSIA تناولنا الغذاء في مطعم Flavoria بالفندق ذاته , توجهنا الى ساحة السوق القديم برفقة الكسندر رادوفسكي ممثل هيئة السياحة بمدينة بوزنان , حيث المعالم النابضة بالحياة للمدينة العريقة التي تجمع بين التاريخ والثقافة والحياة الحديثة .

خلال تلك الجولة برفقة احد اعضاء فريق التمثيل من عهد النبلاء والذي جاء حاملا سيفه ومرتديا تلك الملابس ذات الفراء والالوان المزركشة من القرن السادس عشر , لاحظت ان بوزنان تتميز بتاريخها الغني وتراثها الفريد،

زرنا قاعة المدينة وهي جوهرة عصر النهضة البولندية ويعود تاريخها إلى القرن السادس عشر ويوجد بداخل القاعة الكبيرة بقبتها الأصلية المزخرفة بزخارف غنية المبنى الجميل الذي يضم متحف تاريخ مدينة بوزنان .

لقد وضعت هيئة السياحة لنا برنامجا حافلا لجعل بوزنان لاتنسى، فالوقت كان مناسبًا للتجول وزيارة الأماكن السياحية.و أيضًا للاستمتاع بالمغامرات في الهواء الطلق اضافة الي القيام برحلات رائعة في المناطق الطبيعية المحيطة واستكشاف الغابات الجميلة والبحيرات الساحرة وممارسة المشي لمسافات طويلة وسط الغابات الطبيعية واشجار البلوط .

بعد انتهاء الجولة توجهنا الى مطعم Fromazeria والمصنف على قائمة ميشلان لتناول العشاء التقليدي البولندي .

وجهة سياحية

تعد بوزنان وجهة سياحية رائعة في بولندا، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث المعماري. تأسست في القرن العاشر، وتعد واحدة من أقدم المدن في بولندا . يبلغ عدد سكانها حوالي 550,000 نسمة وتمتاز بمأكولاتها الشهية والتجارب الغذائية الفريدة.

وقال السيد رادوفسكي : تقع مدينة بوزنان على نهر وارتا في غرب بولندا، وتشتهر بكونها تجمع ما بين الماضي والحاضر بمختلف تفاصيلهما الرائعة. سيجد فيها السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي و مختلف أنحاء العالم كل الوان الترفيه، والمباني العتيقة التي تزخر بها بلدتها القديمة، وميدان السوق القديم الذي يعكس مدى جمال فن العمارة القوطي المهيب، والكنائس ذات الطراز المعماري الباروكي. بالإضافة إلى المتاحف التاريخية والمعارض الفنية التي تروي تاريخ تطوّر المدينة بشكل عام، وبولندا بشكل خاص؛

واوضح ان المدينة تشتهر على نطاق واسع بالمطاعم المحلية والعالمية، المراكز التجارية والترفيهية الحديثة، والفنادق والمنتجعات السياحية. فضلا عن المساحات الخضراء الواسعة، والغابات المورقة والشلالات الجميلة. مؤكدا ان مدينة بوزنان تعدّ أحد أشهر الوجهات السياحية التي تقدّم عطلة مميّزة لكل القادمين من دول الخليج العربية وغيرها .

موقع استراتيجي

تقع مدينة بوزنان في جهة الغرب من دولة بولندا وعلى الطريق بين مدينتي برلين ووارسو، وتُعد بمثابة المدينة الرئيسية في ويلكوبولسكا، إلى جانب كونها واحدة من أكبر وأعرق المدن السياحية في بولندا، وتعتبر المدينة في الوقت الحالي واحدة من أكثر المدن ازدهاراً في بولندا، حيث تضم تاريخًا غنياً مع عمارة رائعة بالإضافة إلى التطور الذي تشهده، وتجذب المدينة الكثير من الزوار من دول الخليج واوروبا وامريكا .

ساحة السوق القديم

في اليوم التالي للرحلة تجولنا في ساحة السوق القديم التي تُعدّ ثالث أكبر ميدان في بولندا وقد تعرضت المباني التي تُحيط بها للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية لكن تم ترميمها وعادت رائعة الجمال كما السابق، إنها واحدة من أكثر الأماكن المحببة للسياح والمحليين حيث تمتاز بقربها من قاعة المدينة المتاحف والمقاهي، كما تُحيط بها المباني الملوّنة والشوارع الجانبية ساحرة الجمال، وتُقام فيها الكثير من الاحتفالات والعروض الموسيقية .

تعد ساحة البلدة القديمة في بوزنان جميلة بشكل لا يصدق، حتى أنك ستعتبرها أحد أجمل الساحات في أوروبا بأكملها، فهي وجهة رائعة نابضة بالحياة تجمع ما بين مزيج من المباني التاريخية والأماكن العصرية، وتشغل المطاعم والمتاجر وعدد قليل من المتاحف مباني الساحة ،

نصب الماعز

تم تصميم هذا النصب التذكاري بواسطة روبرت سوبوسينسكي(Robert Sobociński)؛ وهو من المعالم التي تجذب عدداً كبيراً من السياح إلى المدينة كل عام، وتشير الأسطورة إلى أن ماعزين هربا من المطبخ أثناء تحضير مأدبة للحاكم وذهبا إلى برج الساعة، واعتبرها السكان إشارة جيّدة، ومن هنا تم تخصيص عرض ميكانيكي لهما في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من كل يوم .

كرواسون سانت مارتن

وهي عبارة عن نوع طعام يُعد من أشهر المعجنات في بولندا عمومًا، وهي مصنوعة بشكل رئيسي من معجنات وبذور الخشخاش البيضاء، والتي يتم تصنيعها فقط في فيلكوبولسكا، ويتم في يوم 11 من شهر نوفمبر يتناول الكرواسان من قبل المواطنين والسياح وذلك حوالي 250 طناً منها مما يقارب 1.25 مليون قطعة، وذلك بسبب ارتباطها بذكرى لدى السكان .

متحف تاريخ مدينة بوزنان

يقع هذا المتحف في قاعة المدينة القديمة التي تتمتّع بطابع معماري قوطي يعود إلى أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، ويضم متحف تاريخ بوزنان الكثير من المقتنيات التي توثّق تاريخ المدينة على مدى مئات السنين من وجودها وهي مقسّمة على فترات كالتالي: من القرن العاشر وحتى منتصف القرن الخامس عشر، ومن منتصف القرن الخامس عشر إلى أواخر القرن السابع عشر، ومن القرن التاسع عشر إلى عام 1918 وحتى يومنا هذا .

حديقة سيتاديلا

سيتاديلا من أكبر الحدائق في مدينة بوزنان وتقع في منطقة محصّنة تعود بتاريخها إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وبالإضافة إلى المساحات الخضراء الفسيحة والأشجار والنباتات الخضراء فهي تضم متحفا ومقابر عسكرية وبقايا بعض التحصينات ومجموعة من التماثيل مقطوعة الرأس والمنحوتات المميّزة، إنها مكان رائع ولا بد من زيارته عند القدوم إلى المدينة من أجل التعرّف على بعض الأحداث التي مرّت بها بولندا .

متحف قصر راتشينسكي

تضمن البرنامج زيارة الى منطقة روجلين الشهيرة برفقة فوتشيخ مانيا مدير ادارة الترويج السياحي بهيئة سياحة بوزنان , امضينا وقتا ممتعا في تلك المنطقة المحاطة بالقصور والحدائق والغابات الطبيعية , بدات الجولة في متحف قصر راتشينسكي المخصص للتاريخ والفنون الإقليمية الفريدة، ويقع في قصر باروكي مُحاط بحديقة كبيرة مُزيّنة بأشجار السنديان بعمر يزيد عن 700 عام، ويعود بتاريخه إلى القرن الثامن عشر الميلادي، يتألف هذا المتحف من عدّة طوابق تضم الكثير من المعروضات المميّزة التي تستقطبأعداداً كبيرة من السياح .

كما زرنا القلعة الملكية التي تعود بتاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي , والتي تعرضت للتدمير أثناء الحرب العالمية الثانية وأعيد ترميمها من جديد وهي ذات طابع معماري مميّز، كما تُعتبر موطنا لمتحف الفنون التطبيقية والبرج الفريد الذي يُوفّر أجمل إطلالة بانورامية على المدينة بأكملها، بعد انتهاء الجولة تناولنا الغذاء في مطعم Bazar 1838 , اعقب الغذاء جولة في احد اقدم المباني التاريخية في بوزنان والتي تم تحويلها الي مركز تسوق تجاري يجمع بين الاصالة والمعاصرة .

مع حلول المساء توجهنا لتناول العشاء في مطعم THE TIME الحاصل على نجمة ميشلان في منطقة ملنسكا .

قلعة ستوبنيتسا

في اليوم الثالث للرحلة توجهنا بواسطة سيارات الدفع الرباعي لاندر روفر الى غابة نوتيكا في غرب بولندا التي تعد موطنًا لقلعة ستوبنيتسا ، التي يجري تشييدها على طراز العصور الوسطى .

يقول مدير العلاقات العامة في الشركة المالكة للقلعة العملاقة " انه بدأ بناء قلعة ستوبنيتسا في عام 2015،فوق جزيرة وسط بحيرةStobnica، والقلعة هي عبارة عن فيلات فاخرة وشقق سكنية من الداخل وربما تباع للاثرياء ورجال الاعمال فقط " .

تجولنا داخل القلعة برفقة المدير والسيد رادوفسكي , وهي بالفعلتشبه العصور الوسطى بكل تفاصيلها وهي مكونة من 15 طابقا ترتفع وسط جنة طبيعية نقية على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة بوزنان، تم ركبنا القارب الخشبي في جولة بالبحيرة لرؤية القلعة العملاقة من زوايا مختلفة , انها مثيرة للاعجاب والدهشة !

بعد انتهاء تلك الجولة المثيرة توجهنا الى منتجع Weranda Home وسط غابات زيلونكا الشهيرة قرب بوزنان , وتناولنا طعام الغذاء ثم تجولنا في بحيرة مالطا المجاورة والسوق الشعبي المقام في تلك المنطقة .

بعد العودة الى بوزنان تناولنا العشاء في مطعم PORT SOLACZ المقام قبل مائة عام وسط غابة جميلة على اطراف المدينة .

في صباح اليوم التالى ركبنا السيارة متجهين الى مدينة كراكوف التاريخية والتي تبعد قرابة خمس ساعات عن بوزنان .