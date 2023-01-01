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الاحتلال يُعدم سيدة فلسطينية بالرصاص أثناء مُشاركتها بجني ثمار الزيتون في جنين

الخميس 17 أكتوبر 2024 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُعدم سيدة فلسطينية بالرصاص أثناء مُشاركتها بجني ثمار الزيتون في جنين



جنين/ سما/

استشهدت سيدة فلسطينية، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركتها بجني ثمار الزيتون شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن “مستشفى ابن سينا التخصصي” في جنين وفاة السيدة متأثرة بإصابتها في بلدة فقوعة شمال مدينة جنين.
وفي وقت سابق قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها في جنين تتعامل مع إصابة سيدة تبلغ 59 عاما، من فقوعه برصاص بالظهر، وإنه جاري إنعاش القلب والرئتين لها، قبل الإعلان عن وفاتها لاحقا.
وقال شهود عيان إن السيدة أصيبت بينما كانت في حقل للزيتون للمشاركة بالحصاد، قرب جدار الفصل الإسرائيلي.وعادة ما يشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم، وتتزايد الهجمات مع موسم قطف ثمار الزيتون خلال أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
واليوم أيضا أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص تجاه قاطفي زيتون فلسطينيين ببلدة كفر اللبد بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال أيمن غريب، الناشط بمقاومة الاستيطان إن قوات من الجيش الإسرائيلي وصلت الموقع بعد إطلاق النار وأطلقت قنابل الغاز تجاه المزارعين الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.
والاثنين الماضي، أصيب 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين هاجموا قاطفي ثمار الزيتون ببلدة قُصرة جنوبي نابلس، وفق بيان الهلال الأحمر الفلسطيني.
وبالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن مقتل 756 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و250.

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