إسرائيل تمنع 7 منظمات طبية من دخول غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر مطلعة أن ما لا يقل عن 7 منظمات طبية غير حكومية لن يسمح لها بعد الآن من دخول قطاع غزة، بحسب تعليمات إسرائيلية.

وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن منظمة الصحة العالمية أبلغت المنظمات، التي منها "فجر"، و"جليا"، والجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية، و4 منظمات أخرى على الأقل - جميعها لها تاريخ طويل في العمل في الأراضي الفلسطينية- بأنها محظورة من قبل إسرائيل.

وأضافت المصادر أن أعضاء المنظمات المحظورة الآن والذين هم بالفعل داخل غزة لن يُسمح لهم بالعودة بعد مغادرتهم.

وأكدت مديرة التطوير في منظمة جليا، دوروتيا جوتشياردو، أنها من بين منظمات المحظورة، وقالت للشبكة الأمريكية إن "منع العاملين في مجال الرعاية الصحية من دخول غزة من شأنه أن يشل بشكل أكبر أي قدرة على تقديم الرعاية المنقذة للحياة للفلسطينيين، الذين يعانون بالفعل تحت وطأة الحصار العسكري المستمر منذ ما يقرب من 20 عاماً".