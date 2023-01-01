  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة حول استخدام جنودها مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في غزة

الخميس 17 أكتوبر 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة حول استخدام جنودها مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في غزة



رام الله/سما/

دعت الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل إلى إجراء مساءلة بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية، في الحرب على قطاع غزة.

وبحسب واشنطن تايمز، ذكرت الصحيفة إن 11 وحدة عسكرية إسرائيلية على الأقل في خمس مدن في غزة أجبرت مدنيين فلسطينيين على القيام بمهام مثل البحث عن المتفجرات أو استكشاف أنفاق من الداخل لحماية الجنود من أيّ أذى.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التقرير بأنه "مقلق إلى حد كبير"، مضيفا "إذا كانت الحقائق كما أوردها التقرير صحيحة، فهي غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف ميلر: لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق للجيش لاستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وأن ذلك انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن فتى يبلغ 17 عاما قوله إن جنودا أخذوه من عائلته وأجبروه على المشي مكبّل اليدين أمامهم للبحث عن متفجرات قبل أن يطلقوا سراحه دون توجيه اتهامات إليه.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشأن تعامل إسرائيل مع المدنيين الفلسطينيين، في هجومها المستمر منذ عام على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,409 مواطنين، وإصابة 99,153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

الأكثر قراءة اليوم

السيسي يعين رئيسا جديدا للمخابرات العامة

غالانت يرد على حديث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" بخصوص المفاوضات

بلينكن يبحث تقديم خطة "اليوم التالي" لحرب غزة بعد انتخابات نوفمبر

مخرج سينمائي عالمي يكشف "تواطؤ" الكاميرات في شرعنة الإبادة الإسرائيلية بغزة

دعاوى قضائية في لاهاي ضد ألف جندي وضابط اسرائيلي شاركوا في العدوان على غزة

شمال غزة.. إما الرحيل قسرا أو البقاء والموت جوعا

بيربوك تثير سخطا واسعا بعد دفاعها عن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة

الأخبار الرئيسية

“حزب الله”: استهدفنا “ميركافا” إسرائيلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح ودخول "قادر2" للخدمة

نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسية وصينية “حديثة” خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان

377 يوما للعدوان على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

670fd8f04c59b729b64a0c75

تحرك إسرائيلي لاستيطان قطاع غزة

اشتباكات ضارية بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية في جوب لبنان ومروحيات تنقل جنودا مصابين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية