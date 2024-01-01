رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 70 مواطنا في عدوان الاحتلال الإٍسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وجيش الاحتلال ينسف ويحرق منازل المواطنين في جباليا شمال القطاع، ويشدد من حصاره عليه، وارتقاء عشرات الشهداء ووقوع مئات الجرحى في قصف الاحتلال على لبنان.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

أبو ردينة: تدمير وفصل شمال غزة مرفوض ومدان والإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية ذلك

مصطفى يستقبل فعاليات محافظة طوباس والأغوار الشمالية و9 من وكلاء الوزارات المتقاعدين

إصابات بالاختناق بمخيم الجلزون والخضر واعتقالات في الضفة

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية

لندن تنظر في فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

"اليونسكو" تعتمد قرارين لصالح دولة فلسطين.. و"الخارجية" ترحب

نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في إسرائيل يعمق الانخراط الأميركي بأزمة الشرق الأوسط

إسرائيل تواصل حربها التدميرية في لبنان واشتباكات ضارية عند أكثر من نقطة حدودية

"الأيام":

70 شهيداً.. حصار مشدد على شمال القطاع وسط مجازر وقصف مدفعي وجوي عنيف وتوغل

جيش الاحتلال ينسف ويحرق منازل المواطنين في جباليا

لبنان: شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف حزب الله يكثف ضرباته واشتباكات من مسافة صفر

مناقصة لبناء 286 وحدة استيطانية في "رامات شلومو" على أراضي شعفاط

استنكار واسع لاستهداف الاحتلال لسيدة حامل في جباليا

خبراء أمميون: الضفة الغربية تواجه أخطر موسم زيتون على الإطلاق

مصر والسعودية تدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان

غالانت: أي مفاوضات بشأن لبنان لن تكون إلا "تحت النار"

جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية للضفة والقدس وحدود الأردن

القمة الخليجية الأوروبية تدعو لوقف حرب غزة ولبنان وتدعم حل الدولتين

"القدس":

جباليا.. التدمير من بيت إلى بيت

عشرات الشهداء ومئات الجرحى في لبنان وحزب الله يواصل قصف تجمعات الاحتلال

استهداف قاطفي الزيتون واعتقال متضامنين

القمة الخليجية الأوروبية تدين الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية

أكبر شركة طيران أجنبية تعمل في إسرائيل تلغي جميع رحلاتها