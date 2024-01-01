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طقس فلسطين : انخفاض آخر على درجات الحرارة

الخميس 17 أكتوبر 2024 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض آخر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

 توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئياً لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت غائما جزئياً إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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